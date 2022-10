En liberté ! Exposition de fin d’année des élèves du centre d’arts Fernand Léger

2023-06-23 14:00:00 14:00:00 – 2023-06-30 17:30:00 17:30:00 Tous les élèves, enfants et adultes, ainsi que les publics scolaires des dispositifs « La Joconde est dans l’atelier » et « Art en crèche » présentent leurs productions personnelles de l’année dans une exposition d’envergure et fédératrice. Les pratiques amateurs adultes et enfants du centre d’arts Fernand Léger, soit 150 élèves, toutes disciplines confondues, se réunissent hors les murs pour présenter le bilan des travaux de la saison 2022/2023. dernière mise à jour : 2022-10-17 par

