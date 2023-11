Concert : Groupe Gaïa En l’église Uglas, 18 novembre 2023, Uglas.

Uglas,Hautes-Pyrénées

Le groupe vocal féminin GAIA vous invite à l’ Eglise d’UGLAS pour une soirée concert et animations.

Répertoire varié – polyphonie.

2023-11-18 20:30:00

En l’église UGLAS

Uglas 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie



The women’s vocal group GAIA invites you to the Church of UGLAS for an evening of concerts and entertainment.

Varied repertoire – polyphony

El grupo vocal femenino GAIA le invita a la iglesia de UGLAS a una velada de conciertos y entretenimiento.

Repertorio variado – polifonía

Die Frauengesangsgruppe GAIA lädt Sie zu einem Konzertabend mit Unterhaltung in die Kirche von UGLAS ein.

Vielfältiges Repertoire – Polyphonie

