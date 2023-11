Concert de Noël En l’Église , La Garnache (85) Concert de Noël En l’Église , La Garnache (85), 15 décembre 2023, . Concert de Noël Vendredi 15 décembre, 20h30 En l’Église , La Garnache (85) Libre L’école de veuze présente son Concert de Noël avec la participation des sonneurs de la Fédération Sonneurs de veuze avec un repertoire Renaissance. De plus, nous acceuillons un duo violoncelle, veuze avec le duo Thierry Moreau, Thierry Bertrand sur du répertoire traditionnel. Tarif libre au chapeau source : événement Concert de Noël publié sur AgendaTrad En l’Église , La Garnache (85) 1, Place Abbé Morteau

En l’Église , 85710 La Garnache, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/46532 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-15T20:30:00+01:00 – 2023-12-15T22:00:00+01:00

2023-12-15T20:30:00+01:00 – 2023-12-15T22:00:00+01:00 stage 85 Détails Autres Lieu En l'Église , La Garnache (85) Adresse 1, Place Abbé Morteau En l'Église , 85710 La Garnache, France Age max 110 Lieu Ville En l'Église , La Garnache (85) latitude longitude 46.88962;-1.83271

En l'Église , La Garnache (85) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//