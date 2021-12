Aubière Bibliothèque Alexandre Vialatte Aubière, Puy-de-Dôme En lecture Simone ! Je t’aime… un peu, beaucoup, à la folie ! Bibliothèque Alexandre Vialatte Aubière Catégories d’évènement: Aubière

Bibliothèque Alexandre Vialatte, le samedi 22 janvier 2022 à 14:30 places limitées

Des histoires, de l’amour… et des bibliothécaires ! Lectures à partir de 4 ans Bibliothèque Alexandre Vialatte 11 Place des Ramacles 63170 Aubière Aubière Les Foisses Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T14:30:00 2022-01-22T15:15:00

