Heuilley-sur-Saône Heuilley-sur-Saône Côte-d'Or, Heuilley-sur-Saône En kayak : petites et grandes découvertes sur et autour de la Saône – ENS 2021 Heuilley-sur-Saône Heuilley-sur-Saône Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Heuilley-sur-Saône

En kayak : petites et grandes découvertes sur et autour de la Saône – ENS 2021 Heuilley-sur-Saône, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Heuilley-sur-Saône. En kayak : petites et grandes découvertes sur et autour de la Saône – ENS 2021 2021-07-24 – 2021-07-24 rue Condé Maison de l’eau

Heuilley-sur-Saône Côte-d’Or Heuilley-sur-Saône Sur terre une série de défis (défis sensoriels, mime etc.) permettent aux équipages de choisir un totem pour leurs bateaux.

Au fil de l’eau, chaque équipage et toute la flotte avec lui, découvrent les lieux de vie et les mœurs de son totem. Ceci grâce aux indices donnés par l’animatrice. Il vous faudra donc être alerte comme Martin Pêcheur et vigilant comme Sieur Brochet. D’autres surprises vous attendent ! contact@capvaldesaone-tourisme.fr +33 3 80 37 34 46 Sur terre une série de défis (défis sensoriels, mime etc.) permettent aux équipages de choisir un totem pour leurs bateaux.

Au fil de l’eau, chaque équipage et toute la flotte avec lui, découvrent les lieux de vie et les mœurs de son totem. Ceci grâce aux indices donnés par l’animatrice. Il vous faudra donc être alerte comme Martin Pêcheur et vigilant comme Sieur Brochet. D’autres surprises vous attendent ! dernière mise à jour : 2021-07-15 par

Détails Catégories d’évènement: Côte-d'Or, Heuilley-sur-Saône Étiquettes évènement : Autres Lieu Heuilley-sur-Saône Adresse rue Condé Maison de l'eau Ville Heuilley-sur-Saône lieuville 47.32905#5.4539