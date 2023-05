En Juin dans la galerie de la Fondation Taylor : « Grabados d’hier et d’aujourd’hui » Fondation Taylor Paris Catégories d’Évènement: ile de france

L’association Pointe et Burin met à l’honneur le monde hispanique. La partie historique de l’exposition présentera les œuvres de Francisco Goya (1746-1828) et José Hernandez (1944-2013), l’invité d’honneur en sera Pablo Flaizman. Hommage à Francisco Goya (1746-1828) et José Hernández (1944-2013) Face aux aquatintes de Goya, les gravures de José Hernandez embarquent dans leur univers fantastique et grotesque. Le titre de l’œuvre El sueño de la razon produce monstruos (Le sommeil de la raison fait naître des monstres) de Goya, pourrait à lui seul décrire cet accrochage Goya-Hernandez. Ils seront accompagnés, au sein de l’exposition, par d’autres maitres de l’estampe : José de Ribera (1591-1652), Luis Felipe-Vicente Jou i Senabre, dit Louis Jou (1881-1968), Rodrigo Barrientos (1931-2013) et Enrique Marin (1935-2020). 11 graveurs contemporains d’Espagne et d’Amérique Latine Carlos Lopez Juan de Nubes, Consuelo Barbosa, Fernando Aceves Humana, Gloria Alonso, Jose San Martin, Leon Garreaud de Mainvilliers, Maria Chillon, Miguel Condé, Raúl Villullas et Ximena de Leon Lucero Invité d’honneur : Pablo Flaiszman C’est en Argentine, dans son pays d’origine, que Pablo Flaiszman effectue ses études de peinture, dessin et gravure. En 2000, il s’installe en France où il poursuit sa recherche artistique. Son travail est aujourd’hui régulièrement exposé en France, en Argentine et à travers le monde. Il fait partie de collections publiques et privées. Pablo Flaiszman reçoit – entre autres – un prix de l’Académie des Beaux-Arts en 2011, le prix Kiyoshi Hasegawa de la Fondation Taylor en 2012. Il est lauréat 2013 du prix Gravix. A l’eau-forte ou l’aquatinte, les gravures de Pablo Flaiszman reposent sur un jeu de contraste entre les ombres et la lumière. Tel un photographe ou un cinéaste, il met en image des scènes du quotidien, tout en créant une atmosphère énigmatique, proche de l’univers du polar. L’autoportrait est l’une de ses thématiques de prédilection. Invités de Pointe et Burin Albert Pema, Alice Amoroso, Anna Shibanova, Brigitte Pazot, Carole Texier, Claude Tournon, Coralie Nadaud, Corinne Lepeytre, Hélène Baumel, Hélène Bautista, Hélène Varchavsky, Isabelle de Font-Réaulx, Isabelle Delamarre, Isabelle Panaud, Jean-Michel Mathieux-Marie, Matthieu Perramant, Muriel Moreau, Odile Alliet, Véronique Desmasures et Véronique Sustrac. Fondation Taylor 1, rue la Bruyère 75009 Paris Contact : https://www.taylor.fr/expositions/2023/grabados-d-hier-et-d-aujourd-hui 01 48 74 85 24 contact@taylor.fr https://www.facebook.com/fondationtaylor https://www.facebook.com/fondationtaylor https://www.taylor.fr/

