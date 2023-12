En jeu : les artistes et le sport 1870-1930, au musée Marmottant Monet Musée Marmottan Monet Paris, 4 avril 2024, Paris.

Du jeudi 04 avril 2024 au dimanche 01 septembre 2024 :

.Tout public. payant

À l’occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, les premiers organisés depuis cent ans dans la capitale, le musée Marmottan Monet présente du 4 avril au 1er septembre 2024, l’exposition intitulée « En jeu ! Les artistes et le sport (1870-1930) ».

Maison des collectionneurs et haut lieu de l’impressionnisme, le musée Marmottan Monet dresse, à travers ses collections, un portrait de la société de la seconde moitié du xixe siècle qui prend peu à peu plaisir à profiter de son temps libre pour exercer des activités de loisirs sur terre ou sur l’eau et assister à des représentations sportives. Ces nouvelles pratiques dont la plupart ont été initiées sous le Second Empire, tiennent une place centrale dans la production du groupe impressionniste mêlant éléments naturels et modernité. Certaines toiles impressionnistes du musée et certains des carnets de dessins de Monet conservés in-situ témoignent de cet engouement qui se popularise.

Plus de 160 œuvres et documents significatifs proviennent de collections privées et publiques d’Europe et des États-Unis (Peggy Guggenheim de Venise, Yale University Art Gallery de New Haven, Philadelphia Museum of Art, musée Fabre de Montpellier, Centre Pompidou, musée Bourdelle à Paris, musée d’Ordrupgaard au Danemark, Staatsgalerie de Stuttgart…).

Cet événement a bénéficié de la participation exceptionnelle et plus que généreuse des institutions suivantes : le musée national du Sport de Nice qui prête à cette occasion 31 œuvres, de l’INSEP (Institut National du Sport, de l’Expertise et de la Performance), du musée d’Orsay et des Beaux-Arts de Paris, du musée d’art et d’histoire Paul Éluard de SaintDenis et de la National Gallery of Art de Washington.

L’exposition « En jeu ! Les artistes et le sport (1870-1930) » a reçu de la part du Comité d’organisation de Paris 2024, le label de l’« Olympiade culturelle ». L’Olympiade culturelle est une programmation artistique et culturelle pluridisciplinaire qui se déploie jusqu’en septembre 2024 sur tout le territoire français.

Musée Marmottan Monet 2 Rue Louis Boilly 75016 Paris

Contact : https://www.facebook.com/marmottanmonet https://www.facebook.com/marmottanmonet https://www.marmottan.fr/

Musée intercommunal de Nogent-sur-Marne Ferdinand Gueldry (1858-1945) Match annuel entre la Société Nautique de la Marne et le Rowing Club 1883