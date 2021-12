Paris Bibliothèque Benoîte Groult île de France, Paris En janvier, la bibliothèque rend hommage à sa marraine la grande Benoîte Groult ! Bibliothèque Benoîte Groult Paris Catégories d’évènement: île de France

En janvier, la bibliothèque rend hommage à sa marraine la grande Benoîte Groult ! Bibliothèque Benoîte Groult, 15 janvier 2022, Paris. Date et horaire exacts : Du mardi 11 janvier 2022 au samedi 29 janvier 2022 :

Du 11 au 29 janvier, la bibliothèque Benoîte Groult s’associe à la bibliothèque Marguerite Durand dans le cadre de l’Original du mois, pour vous proposer une exposition de 10 documents originaux concernant Benoîte Groult. Elle aurait eu 102 ans le 31 janvier, mais ces idées n’ont pas pris une ride et ses combats sont toujours d’actualité ! Bibliothèque Benoîte Groult 25 Rue du Commandant René Mouchotte Paris 75014

Contact : 01 43 22 42 18 bibliotheque.benoite-groult@paris.fr https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-benoite-groult-19532 https://www.facebook.com/BibliothequeBenoiteGroult/ Littérature;Expo

