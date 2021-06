Orléans Conservatoire d'Orléans Loiret, Orléans « En immersion » : concert d’ouverture de la Semaine du Son Conservatoire d’Orléans Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

« En immersion » : concert d’ouverture de la Semaine du Son Conservatoire d’Orléans, 17 janvier 2022-17 janvier 2022, Orléans. « En immersion » : concert d’ouverture de la Semaine du Son

Conservatoire d’Orléans, le lundi 17 janvier 2022 à 19:00

Le son binaural est une méthode de captation du son, à partir de la reproduction de la morphologie de la tête humaine. Cette technique d’enregistrement garantit une restitution en trois dimensions totalement naturelle et une spatialisation incomparable avec des écouteurs. Création originale d’une musique mixte (instrument et électroacoustique) avec captation binaurale pour une écoute spatialisée au casque. Avec les artistes enseignants du Conservatoire d’Orléans

Entrée libre

Concert en ligne sur Youtube et sur la page Facebook du Conservatoire d’Orléans Conservatoire d’Orléans 4 Place Sainte-Croix 45000 Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-17T19:00:00 2022-01-17T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Conservatoire d'Orléans Adresse 4 Place Sainte-Croix 45000 Ville Orléans lieuville Conservatoire d'Orléans Orléans