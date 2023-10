Site Patrimonial Remarquable (SPR) du centre-ville de Reims En haut du cours Jean-Baptiste Langlet, à l’angle avec la rue du Carrouge et des Boucheries Reims, 13 octobre 2023, Reims.

Site Patrimonial Remarquable (SPR) du centre-ville de Reims 13 – 15 octobre En haut du cours Jean-Baptiste Langlet, à l’angle avec la rue du Carrouge et des Boucheries Exposition sur la voie publique. Accès libre du 13 octobre au 17 novembre 2023

Le temps d’une exposition, partez à la découverte du patrimoine rémois, des architectes qui l’ont (re)construit et des artisans qui le restaurent aujourd’hui.

Prenez le temps de lever les yeux pour savourer Reims, ses façades mêlant architecture et arts décoratifs au service d’une œuvre d’art totale, ses perspectives remarquables habilement mises en scène mais aussi le pittoresque de ses rues pavées, ses jardins secrets et ses arbres remarquables insoupçonnés, son plan de valorisation et de mise en valeur, les actions en cours et à venir ; Et vous aussi, participez en devenant acteur.ice de votre patrimoine !

2023-10-13T13:00:00+02:00 – 2023-10-13T20:00:00+02:00

2023-10-15T08:00:00+02:00 – 2023-10-15T20:00:00+02:00

ARTECHDRONE_SEGALEN Brieuc