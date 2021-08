“En haut de l’affiche, l’art d’informer, convaincre, séduire”, exposition aux Archives départementales des Hauts-de-Seine Archives départementales des Hauts-de-Seine, 18 septembre 2021, Nanterre.

Les Archives départementales conservent plusieurs milliers d’affiches, datant de la fin du XVIIIe siècle jusqu’aux années 2000. Ces documents permettent de retracer les principaux événements s’étant déroulés sur le territoire des Hauts-de-Seine, entre la grande et la petite histoire (guerres, élections, industrie, loisirs), témoignant d’instants tragiques mais aussi de la vie quotidienne. Il s’agit donc pour les Archives départementales de valoriser un fonds majeur composé de documents qui ont été versés (affiches administratives ou électorales) ou acquis (affiches publicitaires), et qui se prêtent au développement de projets éducatifs sur la lecture, la compréhension et le décryptage d’image. Cette exposition fera l’objet d’une déclinaison dans le parc André-Malraux, afin de créer une synergie entre les Archives et le parc qui est tout proche. L’exposition proposera une approche thématique suivant trois approches : – Informer : affiches officielles nationales, affiches administratives locales, essentiellement des textes – Convaincre : affiches de propagande des deux guerres mondiales, affiches politiques et syndicales (dont élections) – Séduire : affiches publicitaires : industries locales (automobiles et cycles, alimentation…), immobilières (créations de lotissements, vente de terrains), loisirs (fêtes, spectacles, tourisme…). Une lecture factuelle et critique sera proposée pour l’essentiel des affiches. **Autour de l’exposition:** • Conférences • Parcours jeu pour les enfants • Déclinaison de l’exposition dans le parc André-Malraux • Actions éducatives: atelier à construire avec des classes de collège ou lycée : réaliser une affiche publicitaire, analyser des affiches de propagande, comparer des affiches électorales… Les ateliers sont à construire avec les professeurs en fonction des thématiques étudiées en classe, des disciplines impliquées dans le projet, du niveau des classes…

Entrée libre

