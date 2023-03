En haut de l’affiche Kistin Café Runan Runan Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Runan

En haut de l’affiche Kistin Café, 16 mars 2023, Runan Runan. En haut de l’affiche 3 Rue de l’Église Kistin Café Runan Côtes dArmor Kistin Café 3 Rue de l’Église

2023-03-16 – 2023-03-16

Kistin Café 3 Rue de l’Église

Runan

Côtes dArmor Runan Dans le cadre de la Fête du court-métrage, le Kistin Café vous propose 5 films pour ados et adultes, pour une durée totale de 01h22. Retrouvez vos comédiens favoris, Blanche Gardin, Pascal Greggory, Mélanie Laurent, Philippe Rebbot et bien d’autres, dans des situations absurdes, émouvantes mais toujours amusantes. kistincafe@mailo.org +33 6 95 02 48 95 http://kistincafe.wordpress.com/ Kistin Café 3 Rue de l’Église Runan

dernière mise à jour : 2023-02-23 par

Détails Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor, Runan Autres Lieu Runan Adresse Runan Côtes dArmor Kistin Café 3 Rue de l'Église Ville Runan Runan Departement Côtes dArmor Lieu Ville Kistin Café 3 Rue de l'Église Runan

Runan Runan Runan Côtes dArmor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/runan runan/

En haut de l’affiche Kistin Café 2023-03-16 was last modified: by En haut de l’affiche Kistin Café Runan 16 mars 2023 3 Rue de l'Église Kistin Café Runan Côtes dArmor Côtes-d’Armor Kistin Café Runan Runan

Runan Runan Côtes dArmor