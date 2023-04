Marché bio de Tullins En haut de la place Jean Jaurès, 1 janvier 2023, Tullins.

Retrouvez tous les vendredis après-midi les exposants et leurs produits labellisés Agriculture Biologique sur le marché bio de Tullins..

2023-01-01 à 15:00:00 ; fin : 2023-12-31 19:00:00. .

En haut de la place Jean Jaurès

Tullins 38210 Isère Auvergne-Rhône-Alpes



Find every Friday afternoon the exhibitors and their products labeled Organic Agriculture on the organic market of Tullins.

Todos los viernes por la tarde, en el mercado ecológico de Tullins podrá encontrar expositores y sus productos etiquetados como Agricultura Ecológica.

Finden Sie jeden Freitagnachmittag auf dem Biomarkt in Tullins die Aussteller und ihre Produkte mit dem Gütesiegel für biologischen Landbau.

Mise à jour le 2022-06-02 par Office de Tourisme du Pays Voironnais