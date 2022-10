EN GRANDE POMPE Montpellier Montpellier Catégories d’évènement: Hrault

Hrault 16 16 EUR Ne manquez pas les spectacle « EN GRANDE POMPE » au Théâtre le Point Comédie ! ►Bienvenue au crématorium – pizzeria ! Arnaud Drumont est un directeur de pompes funèbres peu scrupuleux.

Face aux difficultés financières, il décide de tout tenter en utilisant le crématorium comme four à pizzas.

Aux côtés de son fidèle employé Anthony, il va devoir continuer d’accueillir les clients endeuillés, tout en assurant la préparation des pizzas.

N’hésitez pas à pousser la porte de ce petit commerce… et en ce moment, pour 3 crémations achetées, profitez de la margherita à -50%. Une comédie sauce piquante de Mathieu Oliver (que vous avez pu découvrir dans le One Man Show « Formule 3 en 1 »)

Mise en scène : Mickaël Soleirol

Ne manquez pas les spectacle « EN GRANDE POMPE » au Théâtre le Point Comédie ! contact@lepointcomedie.fr +33 6 04 14 76 08

