La Nuit des Châteaux En gironde Catégorie d’Évènement: Gironde La Nuit des Châteaux En gironde, 27 octobre 2023, . La Nuit des Châteaux 27 – 29 octobre En gironde Tarifs selon Châteaux. Réservations obligatoires. Partout en France, et ailleurs en Europe, pour la 5ème édition, des centaines de châteaux vous ouvrent en même temps leurs portes, pour une expérience nocturne hors du commun !

Du haut des remparts d’un château médiéval ou dans le parc romantique d’un château renaissance, découvrez les trésors de notre patrimoine au clair de lune. En gironde Gironde Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.nuitdeschateaux.com/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-27T19:00:00+02:00 – 2023-10-27T23:59:00+02:00

2023-10-29T00:00:00+02:00 – 2023-10-29T01:00:00+02:00 chateaux visite Détails Catégorie d’Évènement: Gironde Autres Lieu En gironde Adresse Gironde Departement Gironde Lieu Ville En gironde latitude longitude 44.883746;-0.605126

En gironde Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//