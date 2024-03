EN GARDE! Musée départemental Georges de la Tour Vic-sur-Seille, samedi 1 juin 2024.

EN GARDE! Culture & Sport en Grand Est 1 juin – 29 septembre Musée départemental Georges de la Tour

Comment l’escrime a façonné l’histoire avant d’être un sport, et comment elle est devenue l’un des grands acteurs de la culture populaire entre films: films de cap et d’épée, jeux vidéo, manga et bandes dessinées, publicité, sculpture, etc. L’escrime aux Jeux Olympiques est le premier pourvoyeur de médailles en France et le théâtre de fantastiques histoires…

Musée départemental Georges de la Tour Place Jeanne d’Arc 57630 Vic-sur-Seille 57630 Moselle Grand Est 0387780530 https://passionmoselle.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0387780530 »}] En 2003, le Musée Georges de La Tour ouvre ses portes, à Vic-sur-Seille, ville natale du peintre. Le musée tient son nom de Georges de La Tour, né en 1593, le plus grand peintre lorrain du XVIIe siècle. Georges de La Tour faisait l’objet de nombreuses commandes de la part du Roi Louis XIII et d’une clientèle parisienne importante.

Le public peut découvrir au musée une centaine de peintures, du XVIIe au XIXe siècle, dont l’oeuvre la plus singulière du peintre : « Saint-Jean Baptiste dans le Désert ». Le musée organise régulièrement des animations pour mieux comprendre la richesse de la collection permanente. Chaque année, une exposition temporaire permet de mettre en lumière le riche fond d’oeuvres appartenant au Musée.