En garde ! L’escrime, entre fiction littéraire et réalité historique – Exposition Bibliothèque Humaniste Sélestat, jeudi 27 juin 2024.

En garde ! L’escrime, entre fiction littéraire et réalité historique – Exposition Cette exposition propose aux visiteurs d’explorer différents aspects de l’escrime, du 16e siècle à nos jours. 27 juin – 26 septembre, les jeudis Bibliothèque Humaniste L’accès à l’exposition temporaire est compris dans le prix d’entrée au musée (6€ et 4€ en tarif réduit)

Début : 2024-06-27T10:00:00+02:00 – 2024-06-27T12:30:00+02:00

Fin : 2024-09-26T13:30:00+02:00 – 2024-09-26T18:00:00+02:00

Dans l’imaginaire collectif, l’escrime est bien souvent associée à un personnage romanesque, fleuret ou épée à la main, botté, ganté et coiffé d’un chapeau à plumes… Mais où s’arrête la fiction et où commence la réalité ?

À partir d’un traité d’escrime du 16e siècle conservé à la Bibliothèque Humaniste, cette exposition propose aux visiteurs d’explorer différents aspects de la discipline, du 16e siècle à nos jours, avec pour fil d’Ariane, l’un des chefs d’œuvre d’Alexandre Dumas, Les Trois Mousquetaires.

À travers une scénographie liant récits littéraires, traités d’escrime, œuvres d’art et objets historiques, la Bibliothèque s’attache à explorer les liens profonds entre histoires et Histoire.

Exposition organisée dans le cadre de Strasbourg, capitale mondiale du Livre UNESCO 2024

Bibliothèque Humaniste Place du Docteur Maurice Kubler, 67600 Sélestat Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est Installée depuis 1889 dans l'ancienne halle aux blés de Sélestat, la Bibliothèque Humaniste a réouvert ses portes en juin 2018 après une fermeture de quatre années pour restructuration, réalisée par l'architecte Rudy Ricciotti. Cette bibliothèque possède un fonds important de manuscrits médiévaux et d'imprimés des XVe-XVIe siècles. L'essentiel de ces ouvrages proviennent de la bibliothèque paroissiale et de la bibliothèque personnelle de l'humaniste alsacien Beatus Rhenanus (1485-1547), inscrite au Registre « Mémoire du Monde » de l'UNESCO.

