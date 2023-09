Journées nationales de la spéléologie et du canyonisme En France Lyon Catégories d’Évènement: Lyon

Métropole de Lyon Journées nationales de la spéléologie et du canyonisme En France Lyon, 7 octobre 2023, Lyon. Journées nationales de la spéléologie et du canyonisme 7 et 8 octobre En France Grâce à plus de 1500 bénévoles engagés, la Fédération française de spéléologie vous propose, les 7 et 8 octobre 2023, une initiation à la spéléologie et au canyonisme. Sur plus de 100 sites dans toute la France, vous pourrez découvrir, en toute sécurité, une activité unique qui allie sport, plaisir et exploration, dans un cadre naturel hors du commun. Ouvertes à tous, les vingt-et-unième Journées nationales de la spéléologie et du canyonisme vous feront vivre une belle aventure entre amis ou en famille ! En France 28, rue delandine 69002 LYON Lyon 69002 Perrache Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://jnsc.ffspeleo.fr/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T09:00:00+02:00 – 2023-10-07T19:00:00+02:00

2023-10-07T09:00:00+02:00 – 2023-10-07T19:00:00+02:00

2023-10-08T09:00:00+02:00 – 2023-10-08T18:00:00+02:00

