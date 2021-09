Caen Caen Caen, Calvados En France Caen Caen Catégories d’évènement: Caen

Caen Calvados Présentation des travaux menés avec Ludovic Pacot Grivel autour du livre de Florence Aubenas en pièce de théâtre.

Dans ” En France “, Florence Aubenas traverse des villes mortes, disloquées par quarante ans de crises successives et pose un regard bienveillant sur une humanité cramée, lessivée, déglinguée qui fait ce qu’elle peut.

Travaux dirigés par Ludovic Pacot-Grivel avec le Groupe 13, comédiens-stagiaires : Vincent Bellée, Lauriane Cheval-Lopez , Thomas Desportes, Gabriel Gillotte, Antoine Houlbreque, Marine Huet, Noa Landon, Aurélia Legrand, Manon Mahieu, Arthur Patin, Baptiste Percier et Margaux VesqueSur réservationPass sanitaire obligatoire

