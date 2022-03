En Français s’il vous plait! Scuola Sec.I gr. “MANNO” – I.C. “Satta-Spano-Manno-De Amicis” – Cagliari (Italie) Cagliari Catégories d’évènement: Cagliari

Les élèves des Collèges pourront se défier sur leur propre connaissance du lexique et des actes de paroles en Français. Par l’aide de la plate-forme numérique “Kahoot!” (marque déposée), les élèves armés d’ordinateurs, tablettes et smartphones pourront s’engager par une approche ludique différente sur l’étude et la révision du Français. Le jeu sera organisé en trois Kahoot! différents, chacun destiné à toutes les classes d’un même niveau scolaire (6ème, 5ème, 4ème). Pour entrer dans le classement il faudra remplir ce formulaire d’inscription pour indiquer quel pseudo on a choisi pour jouer au Kahoot!: * [**Formulaire d’inscription**](https://forms.gle/GwgJSKjcX1bvoWo48) Lien pour acceder directement au jeu: [**En Français, s’il vous plaît! 2022 Classi Prime Medie (Sixièmes)**](https://kahoot.it/challenge/09630716?challenge-id=8edb1ded-da49-41d3-bff9-1ff732a94edf_1648074912561) [**En Français, s’il vous plaît! 2022 Classi Seconde Medie (Cinquièmes)**](https://kahoot.it/challenge/08082473?challenge-id=8edb1ded-da49-41d3-bff9-1ff732a94edf_1648075961822) [**En Français, s’il vous plaît! 2022 Classi Terze Medie (Quatrièmes)**](https://kahoot.it/challenge/07578370?challenge-id=8edb1ded-da49-41d3-bff9-1ff732a94edf_1648077076387) Tournoi Kahoot! sur la langue Française pour le Collège Scuola Sec.I gr. “MANNO” – I.C. “Satta-Spano-Manno-De Amicis” – Cagliari (Italie) 14 Via del Collegio, Cagliari Cagliari Provincia di Cagliari

