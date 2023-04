En forme olympique – ateliers dansés Compagnie Désuète Bibliothèque Aimé Césaire, 24 mai 2023, Paris.

Le mercredi 24 mai 2023

de à

.Tout public. gratuit

Ateliers dansés parents-enfants et enfants de 6 à 10 ans avec la Compagnie Désuète.

Atelier danse, À toi à moi, parents-enfants pour les tout-petits à 15h30

Ce temps de danse parents-enfants autour du mouvement proposé par la Compagnie Désuète est une occasion privilégiée de découvrir et de vivre l’expérience de la danse. A l’écoute des besoins de chacun, cet atelier pédagogique et artistique invite à explorer son corps et ses perceptions et à ouvrir un espace de créativité dans lequel pourront s’investir les adultes comme les enfants.



Atelier danse, Sensori, pour les 6 – 10 ans à 17h

Cet atelier est une invitation à expérimenter le fonctionnement du corps et les sensations qui y sont liées à travers le mouvement dansé. Les propositions ludiques permettent aux enfants d’explorer et d’apprécier leurs facultés physiques et sensorielles, tout en développant un imaginaire autour du corps.

Pour en savoir plus sur la Compagnie Désuète : https://www.compagnie-desuete.com/

Bibliothèque Aimé Césaire 5 rue de Ridder 75014 Paris

Contact : https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-aime-cesaire-1732 01 45 41 24 74 bibliotheque.aime-cesaire@paris.fr

Cie désuète Photos parents-enfants