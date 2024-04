En forme olymique avec les main goch’ Abbeville, mercredi 19 juin 2024.

L’association les Mains Goch’ vous propose un moment privilégié d’échange et de partage en famille au travers de jeux pour aborder l’acrobatie, la jonglerie, l’expression artistique et l’équilibre. Rendez-vous à la médiathèque Robert Mallet.

10h pour les 1-3 ans

14h pour les 4 ans et +

Début : 2024-06-19 14:00:00

fin : 2024-06-19

Rue des Capucins

Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France

