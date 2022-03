En forme à Pau Junior Pau, 19 avril 2022, Pau.

En forme à Pau Junior Pau

2022-04-19 14:00:00 – 2022-04-22 17:00:00

Pau Pyrénées-Atlantiques

EUR 10 Pour les enfants de 10 à 17 ans. Le programme tient compte des centres d’intérêt variés des jeunes et propose les activités éducatives, sportives et/ou culturelles suivantes :

Sports Individuels

Boccia, Boules lyonnaises, Billard, Bowling, Carabine Laser, Escrime, Golf, Pelote Basque, Sports de raquettes, Tir à l’arc, Skateboard, Tournois de jeux vidéo

Sports collectifs

Basket, Football, Handball, Ultimate Frisbee

Activité aquatique

Piscine

Activités culturelles, danses

Atelier cuisine, Autour du Jeu, Atelier design graphique, Cirque, Ciné-Club, Danses d’Afrique de l’Ouest, Street dance, Tic et codes, Top chef

Activités de montagne et de pleine nature

Equitation, Escalade, Grimpe d’arbres, Randonnée montagne, Spéléologie

Pour les enfants de 10 à 17 ans. Le programme tient compte des centres d’intérêt variés des jeunes et propose les activités éducatives, sportives et/ou culturelles suivantes :

Sports Individuels

Boccia, Boules lyonnaises, Billard, Bowling, Carabine Laser, Escrime, Golf, Pelote Basque, Sports de raquettes, Tir à l’arc, Skateboard, Tournois de jeux vidéo

Sports collectifs

Basket, Football, Handball, Ultimate Frisbee

Activité aquatique

Piscine

Activités culturelles, danses

Atelier cuisine, Autour du Jeu, Atelier design graphique, Cirque, Ciné-Club, Danses d’Afrique de l’Ouest, Street dance, Tic et codes, Top chef

Activités de montagne et de pleine nature

Equitation, Escalade, Grimpe d’arbres, Randonnée montagne, Spéléologie

+33 5 59 84 83 82

Pour les enfants de 10 à 17 ans. Le programme tient compte des centres d’intérêt variés des jeunes et propose les activités éducatives, sportives et/ou culturelles suivantes :

Sports Individuels

Boccia, Boules lyonnaises, Billard, Bowling, Carabine Laser, Escrime, Golf, Pelote Basque, Sports de raquettes, Tir à l’arc, Skateboard, Tournois de jeux vidéo

Sports collectifs

Basket, Football, Handball, Ultimate Frisbee

Activité aquatique

Piscine

Activités culturelles, danses

Atelier cuisine, Autour du Jeu, Atelier design graphique, Cirque, Ciné-Club, Danses d’Afrique de l’Ouest, Street dance, Tic et codes, Top chef

Activités de montagne et de pleine nature

Equitation, Escalade, Grimpe d’arbres, Randonnée montagne, Spéléologie

Pau Pyrénées Tourisme

Pau

dernière mise à jour : 2022-03-23 par