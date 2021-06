Revel-Tourdan Revel-Tourdan Isère, Revel-Tourdan En forêt – Vernissages Revel-Tourdan Revel-Tourdan Catégories d’évènement: Isère

En forêt – Vernissages 2021-07-03 15:00:00 – 2021-07-03 Le basculeur 193 route du stade

Revel-Tourdan Isère

Revel-Tourdan Isère Revel-Tourdan Margaux Auria, Delphine Caraz, Marc Chopy, Roland Cognet, Julie Kieffer, Fréderic Storup & Robin Tornambe : 7 artistes, 2 espaces : au basculeur et dans la forêt (à 5km). Vernissages en présence des artistes et de la commissaire d’exposition, Jeanne Chopy lebasculeur.mc@gmail.com +33 6 07 62 22 84 https://www.lebasculeur.fr/ dernière mise à jour : 2021-06-22 par Office de Tourisme Entre Bièvre et Rhône

