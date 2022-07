En forêt de Coye Orry-la-Ville Orry-la-Ville Catégories d’évènement: Oise

2022-07-15 10:00:00 – 2022-07-15 14:30:00

Orry-la-Ville

Oise

Retrouvez le calme et la verdure de la somptueuse forêt de Coye. De la futaie profonde en passant par le Château d'Hérivaux pour un retour en empruntant la route d'Hérivaux. Émerveillement garanti. Randonnée accompagnée par un Guide Naturaliste. Nos amis à quatre pattes sont les bienvenus.

greg@karuna-nature.com +33 6 14 93 88 04

