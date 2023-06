Bain de nature En forêt au départ du sentier vert Seignosse, 31 août 2023, Seignosse.

Seignosse,Landes

Cet atelier fait appel à différentes techniques des approches dites « sensibles » de reconnexion à la nature ainsi que des techniques de l’école de la forêt. C’est un moment pour revenir à l’essentiel et vivre une expérience unique dans la forêt de Seignosse..

2023-08-31 à ; fin : 2023-08-31 11:30:00. .

En forêt au départ du sentier vert

Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine



This workshop uses different techniques from the so-called « sensitive » approaches of reconnection to nature as well as techniques from the forest school. It is a moment to come back to the essential and live a unique experience in the forest of Seignosse.

Este taller utiliza diferentes técnicas de los llamados enfoques « sensibles » de reconexión con la naturaleza, así como técnicas de la escuela forestal. Es un momento para volver a lo esencial y vivir una experiencia única en el bosque de Seignosse.

In diesem Workshop werden verschiedene Techniken der sogenannten « sensiblen » Ansätze zur Wiederverbindung mit der Natur sowie Techniken der Waldschule angewandt. Es ist ein Moment, um zum Wesentlichen zurückzukehren und eine einzigartige Erfahrung im Wald von Seignosse zu machen.

Mise à jour le 2023-05-31 par OT Seignosse