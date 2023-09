Cet évènement est passé En forêt à l’époque du brame du cerf Gare d’Orry la ville Orry-la-ville Catégories d’Évènement: ile de france

Orry-la-Ville En forêt à l’époque du brame du cerf Gare d’Orry la ville Orry-la-ville, 23 septembre 2023, Orry-la-ville. Le samedi 30 septembre 2023

de 16h00 à 23h30

.Tout public. payant Tarifs : Adulte : 16 € Enfant : 12 € A deux pas de Paris, venez vivre la douce venue du crépuscule dans les profonds sous-bois de la forêt. Après une balade en bord d’étang, un affût à la croisée des chemins vous permettra de surprendre les animaux avant la venue de la nuit et le début du brame des cerfs. Les massifs forestiers du nord de l’Ile-de-France sont très propices à l’écoute des cerfs en fin d’été. Entre étangs, sous-bois et clairières herbeuses, dans l’envoûtante ambiance de la forêt, vous découvrirez les nombreux indices laissés par ces grands animaux en période de rut et comprendrez leur mode de vie. La nuit venant, après un affût à la croisée des chemins pour tenter d’observer biches, sangliers ou cerfs, le puissant brame résonnera peut-être du fond des sous-bois. Kilométrage : 8km Accès RER Orry la ville Apporter votre Pique-nique ! Sortie guidée par Richard, guide naturaliste A réserver sur EcoNature Gare d’Orry la ville , 60560 Orry-la-ville, France Orry-la-ville 60560 Orry-la-ville Contact : https://www.eco-nature.org/experience/en-foret-a-l-epoque-du-brame-du-cerf?date=2023-09-23T16:00 https://www.eco-nature.org/experience/en-foret-a-l-epoque-du-brame-du-cerf?date=2023-09-23T16:00

EcoNature

