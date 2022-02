EN FINIR ! La Comédie de Genève, 31 mai 2022, Genève.

EN FINIR !

du mardi 31 mai au vendredi 3 juin à La Comédie de Genève

La Comédie renouvelle sa collaboration avec La Manufacture – Haute école des arts de la scène en accueillant le spectacle de sa promotion sortante, mis en scène par Lætitia Dosch et Édouard Louis. Né « Eddy Bellegueule » dans une famille ouvrière de Picardie gangrénée par la pauvreté, l’alcoolisme, l’homophobie et le racisme, Édouard Louis dénonce les ravages d’une misère sociale et intellectuelle qui étrique un horizon devenu peau de chagrin. Restituant le langage des déshérités, des alcooliques, des machos, des haineux, celui de son père, de son frère, de sa mère, ce langage de fiel qui crache sur les «pédés» et les étrangers, il fait de la violence un espace littéraire pour s’en défaire. Écrit à 21 ans, cette autofiction se dévore sans reprendre son souffle, tant l’air y manque. S’y racontent sans détour les meurtrissures de l’adolescent, son homosexualité masquée et pourquoi prendre ses jambes à son cou a été, pour lui, une issue émancipatrice. La création d’une version théâtrale avec de jeunes comédiennes et comédiens donne à cette parole contemporaine une dimension inédite.

De CHF 40.- à CHF 10.-

La Comédie renouvelle sa collaboration avec La Manufacture – Haute école des arts de la scène en accueillant le spectacle de sa promotion sortante, mis en scène par Lætitia Dosch et Édouard Louis.

