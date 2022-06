En Finir • Daria Deflorian Le Monfort théâtre, 19 juillet 2022, Paris.

Du mardi 19 juillet 2022 au mercredi 20 juillet 2022 :

mardi, mercredi

de 19h00 à 21h00

. payant Tarif C De 10 à 20€

D’après les romans et avec la complicité d’Edouard Louis • Une coréalisation avec le Centre Culturel Suisse On tour

Né « Eddy Bellegueule » dans une famille ouvrière de Picardie gangrénée par la pauvreté, l’alcoolisme, l’homophobie et le racisme, Édouard Louis dénonce les ravages d’une misère sociale et intellectuelle qui étrique un horizon devenu peau de chagrin. Restituant le langage des déshérités, des machos, des haineux, celui de son père, de son frère, de sa mère, ce langage de fiel qui crache sur les «pédés» et les étrangers, il fait de la violence un espace littéraire pour s’en défaire.

La comédienne et metteuse en scène Doria Deflorian s’empare de la parole à vif d’Edouard Louis pour en créer une version théâtrale avec les jeunes étudiants sortants de la Manufacture, Haute école des arts de la scène de Lausanne. Avec la complicité de l’auteur, elle les invite à décrire ce que révèle – de soi, de la société – le passage d’un milieu social à un autre. Ces jeunes comédiens vivent eux-mêmes ce moment de transition où, la peur au ventre et le désir comme gouvernail, on quitte ce qui nous a de gré ou de force construits, pour s’aventurer vers un ailleurs inconnu.

Gonflés par leur soif de vie et de théâtre, ils donnent à la parole contemporaine d’Edouard Louis une dimension inédite et captivante.

Distribution

Dramaturgie et mise en scène Daria Deflorian d’après En finir avec Eddy Bellegueule et Changer : Méthode d’Édouard LouisAssistanat mise en scène Martin ReinartzScénographie et costumes Fleur BernetDirection technique Nicolas BersethTechnique Sélim Dir MélaiziCo-création et interprétation Bénédicte Amsler Denogent, Délia Antonio, Angèle Arnaud, Ismaël Attia, Émilie Cavalieri, Emeric Cheseaux, Olivier Debbasch, Lou Golaz, Vivien Hebert, Alix Henzelin, Ali Lamaadli, Naïma Perlot-Lhuillier, Loubna Raigneau, Eliot Sidler, Étienne Tripoz

Le Monfort théâtre Parc Georges Brassens, 106 rue Brançion 75015 Paris

Contact : https://www.parislete.fr/fr/le-programme/en-finir

Andrea Pizzalis