Après avoir parcouru le monde pour nourrir ses recherches autour des alternatives éducatives, Thierry Pardo a publié plusieurs ouvrages sur les libertés éducatives et l’éducation sans école. Cette conférence est basée sur 20 ans de recherche qui nous permettront de saisir les composantes d’un environnement éducatif permettant aux enfants de s’épanouir. « Le plus difficile n’est pas d’offrir une liberté éducative aux enfants mais de libérer les parents de certaines évidences scolaires. Comment sortir de l’école régulière, comment s’organiser, quelles sont les dispositions légales, quelle place à la socialisation, comment organiser les apprentissages ? » La conférence sera suivie d’un échange avec Thierry. Un stand présentera les livres de Thierry. Nous vous attendons nombreux. Thierry Pardo est titulaire d’un doctorat en éducation. Il est également chercheur indépendant associé au Centre de Recherche in Éducation et Formations relatives à l’environnement et à l’écocitoyenneté de l’Université du Québec à Montréal ([www.uneeducationsansecole.com](http://www.uneeducationsansecole.com))

15 euros

Conférence de Thierry Pardo Centre Pierre Cardinal Le Puy en Velay, 9 rue Jules Vallès Le Puy-en-Velay Haute-Loire

