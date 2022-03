EN FILE INDIENNE – LA COMPAGNIE LA CHALOUPE Niort Niort Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

EN FILE INDIENNE – LA COMPAGNIE LA CHALOUPE Niort, 8 avril 2022, Niort. EN FILE INDIENNE – LA COMPAGNIE LA CHALOUPE CHAPITEAU LE FIL ROUGE A NIORT 30 Chemin des Coteaux de Ribray Niort

2022-04-08 – 2022-04-08 CHAPITEAU LE FIL ROUGE A NIORT 30 Chemin des Coteaux de Ribray

Niort Deux-Sèvres Niort EUR 10 EN FILE INDIENNE : Des fables absurdes, des petits discours ironiques, des considérations grotesques, des mini-conférences cyniques vus sous le regard des puissants.

Un réquisitoire jubilatoire mettant en scène dominants et dominés. D’après des extraits de “Discours à la nation” de A. Celestini. Public visé : Tout public à partir de 8 ans

Tarifs : 10€ / 6€

CHAPITEAU LE FIL ROUGE A NIORT 30 Chemin des Coteaux de Ribray Niort

