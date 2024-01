EN FÉVRIER, FORMEZ VOUS AU MÉTIER DE SURVEILLANT SAUVETEUR ! Piscine des Murs à Pêches Montreuil, lundi 12 février 2024.

EN FÉVRIER, FORMEZ VOUS AU MÉTIER DE SURVEILLANT SAUVETEUR ! Vous avez jusqu’au 2 février 2024 pour vous inscrire à la formation BNSSA qui aura lieu à la piscine des Murs à Pêches à Montreuil du lundi 12 au samedi 17 février 2024. 12 17 février Piscine des Murs à Pêches

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-12T09:00:00+01:00 – 2024-02-12T17:00:00+01:00

Fin : 2024-02-17T09:00:00+01:00 – 2024-02-17T17:00:00+01:00

Vous recevrez une formation théorique sur le secourisme et la règlementation en vigueur, ainsi qu’une formation pratique notamment sur les techniques de sauvetages aquatiques.

L’objectif :

Prévenir les usagers des risques de la baignade par une information explicite,

Surveiller la zone de baignade, en observant particulièrement les comportements des individus et en essayant d’anticiper les dérives afin d’intervenir au plus vite,

Intervenir rapidement et efficacement dans les cas de noyade, sans mettre en danger sa vie ni celle des autres.

Piscine des Murs à Pêches 9 Rue Maurice Bouchor, 93100 Montreuil Montreuil 93100 Ruffins Théophile-Sueur Seine-Saint-Denis Île-de-France