En février dans la galerie de la fondation Taylor Fondation Taylor, 2 février 2023, Paris.

Du jeudi 02 février 2023 au samedi 25 février 2023 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 13h00 à 19h00

. gratuit

Dans les espaces du rez-de-chaussée, retrouvez l’exposition “Des Mondes fragiles” qui réunit les paysages méditatifs de Marion Tivital, les gravures sur bois en noir et blanc d’Ariane Fruit et les l’univers peint inspiré des contes d’Alexandre Lamotte.

Ariane Fruit (graveure) pratique intensivement le dessin avant de s’orienter vers la photographie. Elle obtient un diplôme de photographe de laboratoire de l’École des Gobelins a! Paris. Quelques années plus tard, elle découvre la gravure et expérimente di!érentes techniques. En 2015, Ariane Fruit reçoit un prix de gravure de l’Académie des Beaux-Arts. En 2017, elle est lauréate du prix Gravix. Cette même année, elle reçoit un prix de la Fondation Taylor au Salon d’Automne. Elle travaille ses gravures à partir de photographies prises, parfois de manière furtive. Elle oppose ainsi le flou photographique aux procédés lents et précis de la gravure. Sa série de paysages en gravure sur bois « Transe canadienne », présentée dans le cadre de cette exposition à la Fondation Taylor, est une recherche sur l’image en mouvement.

Alexandre Lamotte (peintre) très jeune, se met à dessiner les personnages des contes pour enfants. Peintre autodidacte, il commence à exposer son travail en 1999 et s’engage dans la création d’une association d’artistes. Parallèlement, Alexandre Lamotte s’initie à la sculpture sur pierre. Il participe à de nombreuses expositions personnelles et collectives. Ses peintures à l’huile se construisent à partir d’une multitude de croquis. Entre rêve et réalité, ses œuvres font la part belle à la figure féminine : silhouettes aux yeux clos, êtres planant dans les airs, postures lascives, têtes couronnées ou ornées d’un totem..

Marion Tivital (peintre) se forme à la peinture, au dessin, et aux techniques anciennes à l’Académie ARP à Paris, puis à l’Atelier des Beaux-Arts (dessin). Elle suit également des cours de peinture à fresque. Son travail est exposé régulièrement au sein d’expositions personnelles et collectives, et dans les principaux salons. Marion Tivital est lauréate 2021 du prix Maryse Anderbouhr de la Fondation Taylor. Ses huiles sur toile de Marion présentent de grandes étendues où la nature respire, loin du tumulte. Ces lieux, désertés par l’homme, invitent à la méditation et au silence. S’y profilent parfois une architecture géométrique. Les harmonies de bleu, vert et brun, nuancés avec finesse traduisent l’émotion de l’artiste.

Fondation Taylor 1, rue la Bruyère 75009 Paris

