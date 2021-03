Orléans Intersection des rues de Bourgogne et Saint Etienne Orléans EN FAMILLE Visite-jeu : À LA RECONQUÊTE D’ORLÉANS AUX CÔTÉS DE JEANNE D’ARC Intersection des rues de Bourgogne et Saint Etienne Orléans Catégorie d’évènement: Orléans

**EN FAMILLE visite pour les 6 – 12 ans accompagnés d’un adulte.** Nous sommes en 1429, la cite est assiégée depuis des mois, la population est fatiguée, bientôt la ville va tomber aux mains des Anglais… mais une rumeur circule en ville… de l’aide arrive… une jeune femme a la tête de l’armée royale… Pars à la découverte de cette jeune héroïne prénommée « Jeanne », l’aventure t’attend dans les rues d’Orléans ! **Lieu de départ : intersection des rues de Bourgogne et Saint-Etienne** **Places limitées -** Durée : 1h30 – Gratuit Enfant de 6 à 12 ans obligatoirement accompagné d’un adulte responsable **Réservation obligatoire auprès de l’Office de tourism**e-Orléans Val de Loire tourisme 2 place de l’Étape. **Protocole sanitaire:** **• Port du masque obligatoire**

2021-04-27T14:30:00 2021-04-27T16:00:00;2021-04-29T14:30:00 2021-04-29T16:00:00;2021-05-02T15:00:00 2021-05-02T16:30:00

