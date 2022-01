En famille – Visite guidée de l’exposition Molière, la fabrique d’une gloire nationale Espace Richaud Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Espace Richaud, le samedi 26 février à 10:00

Cette visite guidée propose aux familles de découvrir ensemble la vie foisonnante de cet artiste au destin singulier et la fertilité de ses créations. **Tarif** : 8€ par personne **Sur inscription** à [[espacerichaud@versailles.fr](mailto:espacerichaud@versailles.fr)](mailto:espacerichaud@versailles.fr) **Pass sanitaire et masque obligatoire (dès 6 ans).** Pour en savoir plus sur l’exposition, rendez-vous sur notre [site internet.](https://www.versailles.fr/annee-moliere/)

Accompagnés de notre responsable médiation, nous vous proposons une visite guidée en famille de l’exposition « Molière, la fabrique d’une gloire nationale (1622-2022) » Espace Richaud 78, Boulevard de la Reine 78000 Versailles Versailles Notre-Dame Yvelines

