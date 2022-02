En famille : Performance poésie-peinture « Aimants » Andlau, 19 mai 2022, Andlau.

En famille : Performance poésie-peinture « Aimants » Andlau

2022-05-19 14:30:00 – 2022-05-19 17:30:00

Andlau Bas-Rhin Andlau

EUR Aimants : Performance poésie-peinture

Temps suspendu pour se laisser regarder.

Sous une tente, vous êtes invité à vivre une expérience où s’entremêlent les arts vivants et visuels.

Posez sur vous des REGARDS AIMANTS ! Un portrait sera peint en direct, accompagné d’un texte original qui parle des sentiments qui naissent face à un corps aimé.

Qui osera se laisser regarder et se laisser bercer par de doux mots d’amour dans ce monde si perturbé ? Glissez-vous sous cette tente pour vivre ce moment unique, le hasard fait souvent bien les choses…

par Sherley Freudenreichet Claudia Pellarin-Raveau

Compagnie Directo Cinéma

Conception, mise en espace et scénographie : Sherley Freudenreich et Claudia Pellarin-Raveau

Peinture : Sherley Freudenreich

Jeu : Claudia Pellarin-Raveau

Textes originaux d’auteurs du territoire alsacien : Claire Audhuy, Céline Bernard, Vincent Boudet, Gilles Gatoux, Nathalie Man, Sophie Nehama, Francis Raveau…

Temps suspendu pour se laisser regarder.

+33 3 88 08 65 24

Aimants : Performance poésie-peinture

Temps suspendu pour se laisser regarder.

Sous une tente, vous êtes invité à vivre une expérience où s’entremêlent les arts vivants et visuels.

Posez sur vous des REGARDS AIMANTS ! Un portrait sera peint en direct, accompagné d’un texte original qui parle des sentiments qui naissent face à un corps aimé.

Qui osera se laisser regarder et se laisser bercer par de doux mots d’amour dans ce monde si perturbé ? Glissez-vous sous cette tente pour vivre ce moment unique, le hasard fait souvent bien les choses…

par Sherley Freudenreichet Claudia Pellarin-Raveau

Compagnie Directo Cinéma

Conception, mise en espace et scénographie : Sherley Freudenreich et Claudia Pellarin-Raveau

Peinture : Sherley Freudenreich

Jeu : Claudia Pellarin-Raveau

Textes originaux d’auteurs du territoire alsacien : Claire Audhuy, Céline Bernard, Vincent Boudet, Gilles Gatoux, Nathalie Man, Sophie Nehama, Francis Raveau…

Andlau

dernière mise à jour : 2022-01-27 par