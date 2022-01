En Famille – Les Goguettes en Trio mais à Quatre Tonneins Tonneins Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

En Famille – Les Goguettes en Trio mais à Quatre
2022-02-23 20:30:00
La Manoque Cours de Verdun
Tonneins

2022-02-23 20:30:00 – 2022-02-23 21:40:00 La Manoque Cours de Verdun

21 EUR

Les Goguettes disruptent l’art de la parodie humoristique ! Bim ! Toujours armés de leur fidèle piano, mais aussi de rutilantes guitares et d’époustouflants synthétiseurs hauts de gamme, les quatre acolytes s’en prennent à la chanson française tous azimuts pour traiter de questions aussi diverses que : Quel avenir pour Edouard Philippe ? Comment s’aimer à l’heure du véganisme ? Est-ce que c’était mieux avant ? La roue de secours est-elle une énergie d’avenir ? Peut-on rire de tout ? Même de la Fourme d’Ambert ?

– Tout Public à partir de 10 ans

– Durée : 1h10

+33 5 53 84 50 88
www.lesgoguettes.fr/

– Tarif D Crédits : ©Marylène Eytier

