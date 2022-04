En famille – Le monde des Ptites Bêtes Clohars-Carnoët Clohars-Carnoët Catégories d’évènement: Clohars-Carnoët

En famille – Le monde des Ptites Bêtes
29 juillet 2022
Site abbatial de Saint Maurice, 81 Route de Lorient, Clohars-Carnoët

10:00:00 – 11:00:00

Clohars-Carnoët Finistère Clohars-Carnoët Entrez dans le monde fabuleux des insectes et découvrez les différentes étapes de leur vie à travers une histoire qui saura ravir les plus jeunes.

Pour les 3-6 ans. Sur réservation saintmaurice@clohars-carnoet.bzh +33 2 98 71 65 51 Entrez dans le monde fabuleux des insectes et découvrez les différentes étapes de leur vie à travers une histoire qui saura ravir les plus jeunes.

saintmaurice@clohars-carnoet.bzh
+33 2 98 71 65 51

