En famille – Le cherche feuille de Saint-Maurice

2022-07-28 – 2022-07-28 Un jeu de piste pour découvrir les arbres remarquables de la forêt et acquérir des notions de botanique.

Pour les + de 10 ans accompagnés d’un adulte. Sur réservation. Un jeu de piste pour découvrir les arbres remarquables de la forêt et acquérir des notions de botanique.

Pour les + de 10 ans accompagnés d'un adulte. Sur réservation.

