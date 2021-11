En famille ! Le Bal Marmaille Paul B, 30 janvier 2022, Massy.

En famille ! Le Bal Marmaille

Paul B, le dimanche 30 janvier 2022 à 16:30

Bal-spectacle pour toute la famille, « Le Bal marmaille » réunit Solo Soro, infatigable ambianceur et truculent raconteur d’Afriques sur France Inter (« L’Afrique enchantée » puis « L’Afrique en solo »), la nièce Hortense et les Mercenaires de l’Ambiance, grand orchestre de musiques à transpirer ! Dans un va-et-vient stimulant entre d’un côté le récit d’enfance de Solo Soro et d’un autre des morceaux emblématiques de l’âge d’or des orchestres africains de musiques amplifiées (de 1950 à 1980), on plonge dans l’Histoire, la petite et la grande, à travers une expérience ludique, musicale et terriblement dansante. Une invitation irrésistible à venir groover… avec toute la famille !

tarif 10€ carte jeune public 7€

L’Afrique enchantée fait son bal marmaille

Paul B 6 allée de Québec Massy



