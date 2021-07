Riom Tour de l'horloge Puy-de-Dôme, Riom EN FAMILLE : DRÔLE DE ZOO ! Tour de l’horloge Riom Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme

Riom

EN FAMILLE : DRÔLE DE ZOO ! Tour de l’horloge, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Riom. EN FAMILLE : DRÔLE DE ZOO !

le samedi 18 septembre à Tour de l’horloge

Résous les énigmes pour débusquer de drôles de bêtes cachées ici et là dans les rues de Riom. Surveille tes arrières, car lions, serpents et bien d’autres encore t’attendent au détour d’une rue.

sur inscription

Le Pays d’art et d’histoire propose une visite ludique dans le centre-ville de Riom à partager en famille. Tour de l’horloge 5, rue de l’horloge, 63200 Riom, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes Riom Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T17:00:00

