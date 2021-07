En famille au musée : Ma vie d’enfant il y a 100 ans Pierre-de-Bresse, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Pierre-de-Bresse.

En famille au musée : Ma vie d'enfant il y a 100 ans 2021-07-07 – 2021-07-07 Ecomusée Château départemental

Pierre-de-Bresse Saône-et-Loire

EUR 6 6 Jean-Claude et Marinette, deux petits Bressans vous racontent leur quotidien : l’école, les veillées d’autrefois, les repas et les activités de la ferme.

Pour les enfants à partir de 6 ans. Durée 1h à 1h30. Information et réservation au 03 85 76 27 16.

