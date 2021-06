Pierre-de-Bresse Pierre-de-Bresse Pierre-de-Bresse, Saône-et-Loire En famille au musée : la maison des petites bêtes Pierre-de-Bresse Pierre-de-Bresse Catégories d’évènement: Pierre-de-Bresse

En famille au musée : la maison des petites bêtes 2021-08-11 14:30:00 – 2021-08-11 16:00:00 Écomusée Château départemental

Pierre-de-Bresse Saône-et-Loire EUR 6 6 Explorez les abords du parc du château et partez à la recherche des petites bêtes qui peuplent nos forêts. En fin de séance, décorez une véritable petite maison pour les bêtes de votre jardin.

Pour les enfants à partir de 6 ans. Durée 1h à 1h30. Information et réservation au 03 85 76 27 16. ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr +33 3 85 76 27 16 http://ecomusee-bresse71.fr/ Explorez les abords du parc du château et partez à la recherche des petites bêtes qui peuplent nos forêts. En fin de séance, décorez une véritable petite maison pour les bêtes de votre jardin.

Pour les enfants à partir de 6 ans. Durée 1h à 1h30. Information et réservation au 03 85 76 27 16.

