En famille au musée : Création d’argile Pierre-de-Bresse, 31 août 2022, Pierre-de-Bresse.

En famille au musée : Création d’argile Écomusée de la Bresse bourguignonne Château départemental Pierre-de-Bresse

2022-08-31 14:30:00 – 2022-02-18 16:00:00 Écomusée de la Bresse bourguignonne Château départemental

Pierre-de-Bresse Saône-et-Loire

Découvrez le métier du potier, ses outils et techniques et lancez-vous à votre tour dans la fabrication d’un objet décoratif en mettant en pratique les gestes de cet artisan.

Pour les enfants dès 3 ans. Informations et réservation au 03.85.76.27.16.

Découvrez le métier du potier, ses outils et techniques et lancez-vous à votre tour dans la fabrication d’un objet décoratif en mettant en pratique les gestes de cet artisan.

Pour les enfants dès 3 ans. Informations et réservation au 03.85.76.27.16.

Écomusée de la Bresse bourguignonne Château départemental Pierre-de-Bresse

dernière mise à jour : 2021-11-19 par