En famille au musée : atelier plastique autour de l’exposition temporaire Louhans, 21 octobre 2021-21 octobre 2021, Louhans.

En famille au musée : atelier plastique autour de l’exposition temporaire 2021-10-21 – 2021-10-21 Musée des Beaux-Arts 29 Rue des Dôdanes

Louhans 71500

EUR 4 4 En famille, venez découvrir le musée de façon originale avec les visites-ateliers ! L’activité commence par une découverte interactive des oeuvres avec un guide, et se poursuit par un atelier. Petits et grands sont alors invités à expérimenter différents processus créatifs pour mieux comprendre l’histoire de l’art et multiples techniques picturales. Les visites-ateliers sont à coup sûr le moyen de se familiariser avec les ouvres du musée dans un moment ludique à partager en famille !

