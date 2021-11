En famille au musée : Atelier arts plastiques Louhans, 28 juillet 2022, Louhans.

En famille au musée : Atelier arts plastiques Musée des Beaux-arts 29 Rue des Dodanes Louhans

2022-07-28 – 2022-07-28 Musée des Beaux-arts 29 Rue des Dodanes

Louhans Saône-et-Loire

EUR 4 Initiez-vous à la lumière, aux couleurs, courbes et lignes présentes dans les portraits et paysages et lancez-vous dans la création artistique le temps d’un atelier d’arts plastiques.

Pour les enfants de 7 à 12 ans. Informations et réservation au 03.85.76.75.25.

+33 3 85 76 75 25

