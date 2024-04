En famille à la découverte des animaux visibles et invisibles La Forest-Landerneau, jeudi 25 avril 2024.

En famille à la découverte des animaux visibles et invisibles La Forest-Landerneau Finistère

Sur un circuit de 3 km, l’enfant, accompagné d’un adulte référent, est invité à explorer le Bois de La Forest Landerneau à la découverte des animaux visibles et invisibles.

L’imaginaire et les connaissances sur les animaux sont questionnés. Tout au long des chemins, les uns et les autres observent, écoutent les animaux, et cherchent des indices de la vie animale ( empreintes, excréments, restes de repas).

Cette sortie est aussi l’occasion de découvrir ou re-découvrir les sculptures de Gérard Le Hir, artiste forestois.

C’est avant tout un moyen pour passer du temps en forêt et profiter de ses bienfaits.

Enfilez les baskets, prévoyez la gourde remplie d’eau dans le sac à dos, et venez observer la nature quand les arbres commence à profiter de la lumière. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-25 10:00:00

fin : 2024-04-25 12:00:00

Parking de Mez Bernard

La Forest-Landerneau 29800 Finistère Bretagne marchonsrespirons@gmail.com

L’événement En famille à la découverte des animaux visibles et invisibles La Forest-Landerneau a été mis à jour le 2024-03-27 par OT LANDERNEAU DAOULAS