En Famille, 18 juin 2022, .

En Famille

2022-06-18 – 2022-06-19

Pour clôturer ce projet collectif en beauté, LEe ZEF donne carte blanche au Groupe Miroir, avec l’envie d’ouvrir le lieu à une programmation imaginée par et pour la jeunesse, et lui donner la possibilité de s’exprimer sur ces deux jours, en « miroir » du projet de la scène nationale. En plus de leur pièce En famille, cette bande intrépide a imaginé un dimanche augmenté de propositions artistiques personnelles, à découvrir en déambulation aux quatre coins du ZEF. Lectures, exposition, projection de courts-métrages, concert… En bref, un programme dense et multiple (à découvrir en détail très prochainement !), un week-end surprise digne de ce nom, le tout, concocté avec beaucoup d’implication par cette bande intrépide !



En Famille

S’emparant du Plateau pour explorer les complexité de la famille et de la filiation, les jeunes du Groupe nous offrent un savant mélange des textes Un enfant, de Joël Pommerat, et de Les enfants, de Marguerite Duras, sur lesquels sont apposées des touches personnelles. Théâtre, musique et danse se conjuguent avec brio, pour faire résonner puissamment ces écrits avec notre époque.



« Cette année avec le Groupe Miroir nous avons choisi de travail-ler sur le rapport parents/enfants en écho à la prochaine création de la compagnie Vol Plané, mise en scène par Carole Costantini, autour de l’enfance malmenée. Nous avons choisi de partir d’une pièce et d’un film : Cet enfant de Joël Pommerat et Les enfants de Marguerite Duras. À partir de ces deux œuvres qui mettent en scène les rapports familiaux entre des parents et des enfants, nous cherchons à questionner la norme sociale d’un impossible modèle idéal de bonheur familial. En plus de ces sources, nous faisons des commandes aux membres du groupe autour de leur enfance réelle ou rêvée. Sans jugement moral, nous cherchons à saisir les impasses, les espoirs, les projections et la fragilité des rapports familiaux. »



Alexis Moati et Carole Costantini



Durée : 1h30

Âge : ≥ 14 ans

Gratuit sur réservation

Week-end spécial Groupe Miroir au Zef – Scène Nationale.

