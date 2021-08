En famille ! Les mystères de l’eau à Pau Ville de Pau, 18 septembre 2021, Pau.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Ville de Pau

### Animation ludique, sensorielle et participative pour les familles et les enfants de 3 à 12 ans. Au fil des pas et de l’histoire, suivez l’eau de l’Ousse et du Hédas et ses différents usages d’hier et d’aujourd’hui.

Gratuit. Dans la limite des places disponibles. Inscription obligatoire. Durée : 1h30. Rendez-vous place Royale, devant la statue d’Henri IV.

Ville de Pau Place Royale, 64000 Pau Pau Pyrénées-Atlantiques



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T15:30:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T15:30:00 2021-09-19T17:00:00