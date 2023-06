GoFuRo Fest – The Born Tired + Oedipe Nautique + Back From The Dead En face du bar Les Frangins (Gobelins, Paris) Paris Paris Catégorie d’Évènement: Paris GoFuRo Fest – The Born Tired + Oedipe Nautique + Back From The Dead En face du bar Les Frangins (Gobelins, Paris) Paris, 21 juin 2023, Paris. GoFuRo Fest – The Born Tired + Oedipe Nautique + Back From The Dead Mercredi 21 juin, 19h00 En face du bar Les Frangins (Gobelins, Paris) GoFuRo Fest Gobelins Funk Rock festival En face du bar « Les Frangins » – 3 rue des Gobelins – Paris

21 juin 2023 à partir de 19h Alors OK, en fait c’est juste 10 potes qui se retrouvent au même endroit pour faire de la musique, mais on trouvait que « festival » ça faisait quand même mieux. Au programme donc : Les inénarrables troubafunks The Born Tired qui viendront d’ailleurs défendre la sortie de leur premier album What Year Do You Think It Is ?, désormais disponible sur toutes vos plateformes préférées

Les atmosphériques Œdipe Nautique et leurs compos intenses, torturées et néanmoins fraîches et marines (ça fait un peu description d’Airwick ça…)

Les mystérieux Back From The Dead et leur musique lourde et délicate, souple et solide à la fois (décidément…)

Mais surtout, pour être parfaitement honnêtes, n’importe quel mélange de tous ces gens pour une soirée d’impros plaisantes et bigarrées Venez nous retrouver autour d’une bière, d’un tartare, de rock et de funk (qui pourrait résister à un tel programme ?) le 21 juin 2023 à partir de 19h, en face du bar « Les Frangins », qui une fois de plus nous accueille (merci !!), au 3 rue des Gobelins à Paris. Du funk, du rock, du Litha et de la bière : Go!GoFuRo! En face du bar Les Frangins (Gobelins, Paris) 1, rue des Gobelins, 75014, Paris Paris 75013 Quartier de Croulebarbe Île-de-France A l’occasion de la fête de la musique, jouer dans la rue en face du SUPER bar « Les Frangins », c’est juste l’endroit rêvé ! Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T19:00:00+02:00 – 2023-06-21T23:59:00+02:00

Lieu: En face du bar Les Frangins (Gobelins, Paris)
Adresse: 1, rue des Gobelins, 75014, Paris

